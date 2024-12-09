В Кемерове из-за снегопадов ограничили движение на дорогах

На дорогах в Кемерове ввели ограничения, на это повлияли сильные снегопады, которые длятся дольше часа. Соответствующее постановление подписал мэр города Дмитрий Анисимов, сообщает Сiбдепо.

Ограничения будут действовать с 9 декабря 2024 года по 15 апреля 2025-го в часы максимальной загрузки кемеровских дорог на фоне долгого снегопада. Помимо этого, в этот период по ним прекратится движение большегрузов с 6:30 до 9:00 и с 16:00 до 21:00 часов.

«Для транспортных средств с грузом или без груза массой 15 тонн и более, по габаритам по длине 10 метров и более на период устранения снега и зимней скользкости на проезжей части в сроки, установленные ГОСТом Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», — говорится в постановлении.

В документе также уточняется, что решение о временном прекращении движения не относится к транспортировке дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, машинам экстренных служб, спецтехнике и транспорту, на котором перевозят социально значимые группы товаров.

5 декабря на Сахалине из-за непогоды закрыли движение транспорта на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха с 741 по 854 км в Охинском районе.

Ранее московских водителей предупредили о резком ухудшении погоды 9 декабря.