Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кемерове из-за снегопадов ограничили движение на дорогах

Движение на дорогах в Кемерове ограничили из-за снегопадов до апреля 2025 года

close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

На дорогах в Кемерове ввели ограничения, на это повлияли сильные снегопады, которые длятся дольше часа. Соответствующее постановление подписал мэр города Дмитрий Анисимов, сообщает Сiбдепо.

Ограничения будут действовать с 9 декабря 2024 года по 15 апреля 2025-го в часы максимальной загрузки кемеровских дорог на фоне долгого снегопада. Помимо этого, в этот период по ним прекратится движение большегрузов с 6:30 до 9:00 и с 16:00 до 21:00 часов.

«Для транспортных средств с грузом или без груза массой 15 тонн и более, по габаритам по длине 10 метров и более на период устранения снега и зимней скользкости на проезжей части в сроки, установленные ГОСТом Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», — говорится в постановлении.

В документе также уточняется, что решение о временном прекращении движения не относится к транспортировке дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, машинам экстренных служб, спецтехнике и транспорту, на котором перевозят социально значимые группы товаров.

5 декабря на Сахалине из-за непогоды закрыли движение транспорта на участке федеральной трассы Южно-СахалинскОха с 741 по 854 км в Охинском районе.

Ранее московских водителей предупредили о резком ухудшении погоды 9 декабря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами