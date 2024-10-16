Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта длина оборонительных сооружений, которые возвели в Белгородской области

В Брянской области возвели сотни километров оборонительных сооружений

close
Телеграм-канал AV БогомаZ

В Брянской области на границе с Украиной возвели сотни километров оборонительных сооружений. Об этом сообщил губернатор приграничного региона РФ Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«На территории нашей области необходимо было в кратчайшие сроки возвести оборонительные сооружения», — заявил глава региона.

Богомаз выразил благодарность работникам дорожных организаций, которые в непростых условиях максимально быстро и качественно выполнили работу по установлению оборонительных сооружений.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В регионе действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как украинские войска вторглись в Курскую область.

Атаки на Брянскую область совершаются и с помощью беспилотников. Так, 14 октября российские средства противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией региона.

Ранее мост из Литвы в Калининградскую область перекрыли «зубами дракона».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами