Раскрыта длина оборонительных сооружений, которые возвели в Белгородской области

В Брянской области на границе с Украиной возвели сотни километров оборонительных сооружений. Об этом сообщил губернатор приграничного региона РФ Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«На территории нашей области необходимо было в кратчайшие сроки возвести оборонительные сооружения», — заявил глава региона.

Богомаз выразил благодарность работникам дорожных организаций, которые в непростых условиях максимально быстро и качественно выполнили работу по установлению оборонительных сооружений.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В регионе действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как украинские войска вторглись в Курскую область.

Атаки на Брянскую область совершаются и с помощью беспилотников. Так, 14 октября российские средства противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией региона.

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