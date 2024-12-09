В Башкирии учитель применил к школьнику удушающий прием и выгнал из класса

В Уфе учитель математики школы №49 не смог сдержать эмоции и применил силу к одному из учащихся, который срывал урок. Об этом сообщает Telegram-канал »@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан».

На кадрах, которые сделал один из школьников, педагог подходит к ученику сзади, зажимает его шею рукой, после чего оттаскивает в коридор. Все это происходит под громкий гомон одноклассников хулигана. Другие учащиеся рассказали, что одноклассник мешал вести занятие и «довел учителя».

В комментариях мнения подписчиков по поводу реакции педагога на баловство юноши разделились. Одни посочувствовали мужчине, выразив уверенность, «с этим мальчиком вряд ли справляются даже родители». Другие осудили педагога и отметили, что «учитель должен держать себя в руках в любой ситуации», а в этом случае надо было прекратить вести урок и вызвать в кабинет директора.

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