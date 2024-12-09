Триллер писательницы стал хитом после ее поста в соцсетях, что она продала лишь 2 книги

Триллер писательницы из Англии стал бестселлером после того, как она рассказала в соцсетях, что продала на ярмарке всего лишь две свои книги, пишет NDTV.

Британская писательница Вики Болл стала автором бестселлера после вирусного поста в социальных сетях о продаже двух своих книг на местной ярмарке. Несмотря на то, что ей удалось продать всего два экземпляра, женщина написала, что считает это успехом, в отличие от предыдущих мероприятий, где она не продавала ни одной книги.

Пост Болл быстро набрал популярность, собрав почти 25 миллионов просмотров и более 745 000 лайков. В результате она поднялась на вершину рейтинга бестселлеров Amazon, привлекая внимание читателей со всего мира.

«Это ощущается как странный, но приятный сон, когда так много людей купили мои книги», — комментирует британка.

Вики также делится удивлением от откликов читателей со всего мира, получая сообщения из таких стран, как Колумбия и Бельгия.

В настоящее время автор работает в Университете Эссекса и получает магистерскую степень в области творческого письма.

Ранее фигурка Трампа со спущенными штанами стала бестселлером в Испании.