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В России одобрили введение полумиллионных штрафов за продажу энергетиков детям

Омбудсмен Волынец: штрафы в 500 тыс. за продажу энергетиков детям – хорошая мера

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Shutterstock/Holiday.Photo.Top

В России планируют ввести до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков детям. Это хорошая мера по защите здоровья подрастающего поколения, причем наказывать надо всех, кто участвует в покупке, заявил в беседе с RT детский омбудсмен, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Я поддерживаю этот законопроект. Более того, я считаю, что штрафовать надо не только тех, кто продал детям энергетики, но и тех, кто участвует в покупке», — отметила общественница.

Она пояснила, что зачастую дети просят взрослых купить им напиток, зная, что им его не продадут — согласившиеся на это люди достойны наказания.

В целом энергетики крайне вредны, и не только для детей, подчеркнула Волынец. Введение высокого штрафа, по ее мнению, станет вкладом в сохранение здоровья россиян.

Напомним, правительство РФ до этого одобрило законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним. Он предполагает наказание для физических лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее на Урале у школьника перекосило лицо и парализовало полтела после двух банок энергетика.

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