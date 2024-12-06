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В Госдуме уточнили, что такое переход на сторону противника

ТАСС: комитет уточнил понятие «переход на сторону противника»

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Depositphotos

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, расширяющие понятие «переход на сторону противника». Об этом сообщает ТАСС.

Изменения планируется внести в ст. 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена). В примечании к ней предполагается уточнить, что к противнику в этом случае относятся страны, международные или иностранные организации, непосредственно противостоящие России в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.

Кроме того, при этом переходом на сторону противника будет считаться добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности РФ.

В вопросе наказания за указанные преступления перемен не предлагается: по-прежнему от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

2 декабря сообщалось о приговоре жителя Ялты, осужденному за государственную измену. Мужчина, передавший Украине информацию о вылете из Сочи авиационного комплекса, был осужден на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.

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