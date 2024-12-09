Взяткой в деле экс-замглавы ЯНАО стала установка в доме бассейна

Бывшему заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову в качестве крупной взятки был установлен в его доме бассейн за 7 млн рублей. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, в 2022 году Воронов получил от представителей одной их местных компании взятки в виде работ по установке бассейна в обмен на общее покровительство работы предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории ЯНАО.

Расследование этого дела подходит к концу, отметил Бастрыкин.

По данному делу суд ранее арестовал исполнительного директора компании «Проектстройсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки Воронову.

Воронов стал мэром Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого он два года занимал пост замгубернатора ЯНАО, отвечал за строительную сферу региона.

28 июня Воронов объявил о своей отставке. В начале июля стало известно, что чиновник задержан в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее на Ямале оштрафовали офицера полиции, который воровал бензин на работе.