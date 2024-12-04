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Ульяновская пенсионерка лишилась квартиры, помогая «силовику» и «сотруднику банка»

В Ульяновске пенсионерка лишилась квартиры, поверив мошенникам

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Depositphotos

В Ульяновске 69-летняя женщина лишилась квартиры и денег, сотрудничая с «силовиком» и «сотрудником банка». Об этом сообщает телеканал «Царьград».

По информации телеканала, неизвестный, представившийся «силовиком», сообщил россиянке, что ее квартиру якобы переоформили на себя мошенники. Аферист стал давать женщине инструкции, как не потерять жилье, однако та повесила трубку.

На следующий день ей позвонил другой злоумышленник, которому пенсионерка поверила. Она согласилась продать квартиру под предлогом «опережения мошенников». Вырученные с продажи средства в размере около двух миллионов рублей она отдала «сотруднику банка» в парке.

Позже россиянка очень удивилась, когда в ее квартиру постучали новые хозяева жилища. Сотрудники правоохранительных органов, взявшиеся за это дело, сумели задержать «сотрудника банка», который забрал деньги у россиянки. Злоумышленник отправил средства на счет организатора преступной схемы, а себе оставил лишь часть за «работу».

Ранее петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и потеряла почти 10 млн рублей.

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