Бастрыкин заявил об ответственности чиновников и военных перед страной

Чиновники и военнослужащие должны осознавать уровень ответственности перед страной и степень наказания за неисполнение должностных обязанностей. Об этом заявил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Я твердо уверен, что каждый чиновник, военнослужащий, независимо от должности и размера звезд на погонах, обязан всецело осознавать уровень своей ответственности перед страной, в том числе степень возможного наказания за неисполнение своих должностных обязанностей», — сказал глава СК.

По его словам, при расследовании преступлений для следователей нет разницы, идет ли речь о высокопоставленном сотруднике Минобороны или о бизнесмене, «особенно если человек пытается незаконно обогатиться на своем рабочем месте».

9 декабря генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что за первое полугодие 2024 года в России отстранили более 200 компаний от государственных закупок за попытку подкупа чиновников.

Ранее сообщалось, что взятки составляют более половины всех коррупционных преступлений.