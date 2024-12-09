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Бастрыкин заявил об ответственности чиновников и военных перед страной

Бастрыкин: чиновники и военные должны чувствовать ответственность перед страной

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Чиновники и военнослужащие должны осознавать уровень ответственности перед страной и степень наказания за неисполнение должностных обязанностей. Об этом заявил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Я твердо уверен, что каждый чиновник, военнослужащий, независимо от должности и размера звезд на погонах, обязан всецело осознавать уровень своей ответственности перед страной, в том числе степень возможного наказания за неисполнение своих должностных обязанностей», — сказал глава СК.

По его словам, при расследовании преступлений для следователей нет разницы, идет ли речь о высокопоставленном сотруднике Минобороны или о бизнесмене, «особенно если человек пытается незаконно обогатиться на своем рабочем месте».

9 декабря генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что за первое полугодие 2024 года в России отстранили более 200 компаний от государственных закупок за попытку подкупа чиновников.

Ранее сообщалось, что взятки составляют более половины всех коррупционных преступлений.

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