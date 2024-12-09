Названо число отстраненных компаний от госзакупок за попытку подкупа

За первое полугодие 2024 года в России отстранили более 200 компаний от государственных закупок за попытку подкупа чиновников. Об этом ТАСС сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Только в первом полугодии текущего года за указанные правонарушения привлечено более 200 юридических лиц, на которых наложены штрафы на общую сумму почти 400 млн рублей», — сказал глава ведомства.

Краснов напомнил, что ответственность за попытку дачи взятки предусмотрена статьей 19.28 КоАП РФ. Согласно документу, в случае выявления подобного нарушения компании могут выписать крупный штраф и запретить участвовать в госзакупках.

До этого Краснов сообщил, что в последние годы взяточничество составляет более половины коррупционных преступлений. По его словам, за девять месяцев 2024 года было выявлено почти 19 тысяч преступлений, связанных со взятками, что сопоставимо с итогами всего прошлого года, когда было зарегистрировано около 20,3 тысячи случаев.

Ранее Краснов раскрыл число обнаруженных фактов получения взяток в РФ.