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В Приморье драка не поделивших полосу водителей попала на видео

Во Владивостоке конфликт водителей на дороге закончился дракой

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Телеграм-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

Во Владивостоке водители и пассажиры двух машин подрались прямо на дороге после конфликта. Инцидент снял на видео один из очевидцев. Позже запись опубликовал Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».

По словам свидетеля, все произошло на Молодежной улице. Один из водителей подрезал другого, после чего обе машины остановились, из них вышли четверо мужчин, которые не смогли решить спор на словах и перешли на кулаки. На кадрах двое потерпевших лежат на асфальте и пытаются защититься, закрывая себя руками, в то время как двое агрессоров бьют их по спине и голове.

В пресс-службе полиции Приморья заявили, что проводят проверку по факту случившегося.

«В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств происшедшего и личности граждан, причастных к инциденту», — говорится в сообщении регионального МВД.

Ранее в Москве водитель каршеринга выстрелил в таксиста, с которым не поделил дорогу.

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