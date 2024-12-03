В Москве водитель каршеринга ранил таксиста в голову из-за дорожного конфликта

Водитель каршеринга выстрелил в таксиста из-за дорожного конфликта на севере Москвы, сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 29 ноября на улице Вилиса Лациса в Северном Тушино. Пострадавший с рассеченным пулей виском подошел к прохожему и попросил помощи. Оказалось, что в мужчину, работающего водителем такси, выстрелил неизвестный, сидевший за рулем машины каршеринга.

Автомобилисты столкнулись на узком участке дороги и не смогли разъехаться. Тогда незнакомец достал пистолет и открыл огонь в сторону оппонента, а затем покинул место происшествия.

Медики забрали потерпевшего в больницу и сообщили о произошедшем полицейским. Как уточняется, таксист успел записать номер машины стрелка, полиция разыскивает виновного.

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