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Мужчина, который не говорит по-испански, выиграл чемпионат мира по испаноязычному скрэбблу

OC: не говорящий на испанском мужчина выиграл чемпионат мира по испаноязычному скрэбблу

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Will Anderson/YouTube

Человек, который не говорит по-испански, выиграл чемпионат мира по испаноязычному скрэбблу, пишет **Oddity Central**.

Найджел Ричардс из Новой Зеландии стал чемпионом мира по испаноязычному скрэбблу, хотя совершенно не говорит на испанском языке. Это произошло спустя почти десять лет после его триумфа на чемпионате по франкоязычному скрэбблу в 2015 году — тогда он также одержал победу, не зная французского.

Сам мужчина говорит, что просто запоминает, как пишутся слова на иностранных языках, не изучая их значения. Комментарии его коллег подтверждают необычайные когнитивные способности Ричардса.

«Он запоминает слова просто как комбинации букв. Может показаться, что это чрезмерное преувеличение, но он способен создавать длинные скрэббл-слова, на изучение которых другим людям потребуются годы», — отметил Ив Брене из бельгийской федерации скрэббла.

Ранее немецкий словарь Duden назвал самое длинное слово в языке.

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