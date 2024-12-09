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«Не наш метод»: Милонов выступил против признания Санта-Клауса иноагентом

Депутат Милонов заявил, что в России не будут признавать иноагентом Санта-Клауса

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Depositphotos

Образ Санта-Клауса, который используется в западных странах, — это воплощение святого Николая, поэтому его запрет не подходит под определение традиционных ценностей. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Так политик прокомментировал инициативу общественника Виталия Бородина признать Санта-Клауса иностранным агентом.

«Я думаю, что уважаемый Виталий Бородин просто не в курсе, что вообще-то Санта-Клаус — это святой Николай. Это немецкое произношение. И запрещать святого Николая, святителя Николая Угодника, Чудотворца и одного из самых почитаемых святых на русской земле, нет никакого желания. Я категорически против. Просто не надо путать. Тот ярмарочно-коммерческий образ Санта-Клауса, который создала компания Coca-Cola, доброго дедушки такого — это же совершенно новый образ, не традиционный для Европы, для европейской, русской культуры. Ну да, он трансформировался», — объяснил Милонов.

Политик подчеркнул, что христиане на Западе не могут использовать привычный для России образ деда Мороза. А «отыгрываться» на Санта-Клаусе Россия не будет.

«В конце концов, что ж плохого в Деде Морозе? Вот [есть] Дед Мороз, а Санта-Клаус — это в западной традиции. Новый год же празднуют все хорошие люди по всей планете. Они есть не только в России, но и в других местах тоже есть хорошие люди. Просто они же не могут праздновать с Дедом Морозом. Поверьте, это такие же традиционные христиане, любят традиционные ценности, хорошо относятся к нам. Поэтому на Санта-Клаусе отыграться — это уж точно не наш метод, не по-русски», — заключил он.

До этого сообщалось, что в России предложили признать Санта-Клауса иноагентом. С инициативой в Генпрокуратуру обратился Виталий Бородин, сообщает SHOT.

Общественник утверждает, что популярный образ американского Санта-Клауса вытесняет традиционного российского Деда Мороза. По его словам, образ Санта-Клауса, который используют многие иностранные компании, может использоваться для подрыва российских ценностей.

Ранее депутат Альшевских посоветовал иноагентам меньше возмущаться.

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