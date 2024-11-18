Россияне бросились скупать карты Таро после предложения депутата запретить платные гадания

За последний месяц россияне купили на маркетплейсах карт Таро на 129,5 млн рублей (+18 млн рублей к прошлогоднему показателю). Об этом сообщили аналитики сервиса Moneyplace. Исследование есть у «Газеты.Ru».

По данным аналитиков, на 11 ноября 2024 года пришелся пик спроса на карты Таро на Wildberries — за один день пользователи потратили на них 4 млн рублей. Это на 35% выше среднедневных показателей, уточнили эксперты.



Они оценили, что за последние 30 дней на Wildberries было продано 195 тыс. колод со средним чеком 540 рублей. По сравнению с прошлым годом оборот увеличился на 18%. Выросло и количество продавцов карт Таро на Wildberries — по сравнению с 2023 годом их стало на 181 больше.



На Ozon за аналогичный период продали 36 тыс. колод, средняя стоимость которых — 672 рубля.

«В топе продаж обучающие карты Таро — можно предположить, что растет количество начинающих гадалок. Также колоды часто покупают в качестве подарка», — отметила аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

12 ноября в Госдуме предложили запретить платные услуги по раскладу карт Таро. Депутат Андрей Свинцов, автор соответствующего законопроекта, назвал тарологов, зарабатывающих на гаданиях, мошенниками. Законопроект предусматривает полный запрет на рекламу услуг тарологов. Свинцов считает, что предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, противоречащий семейным ценностям. В документе также предлагается блокировать все ресурсы, на которых предлагаются платные расклады Таро.

Ранее сообщалось, что гадания на картах Таро могут подорожать из-за нового законопроекта.