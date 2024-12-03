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В Петербурге школьницу увезли в реанимацию из ресторана быстрого питания

В Петербурге девочка-подросток отравилась неизвестным веществом

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Невском районе Петербурга 15-летняя школьница попала в реанимацию с признаками отравления неизвестным веществом, девочке стало плохо в ресторане быстрого питания. Об этом сообщает «Мойка 78».

Инцидент произошел в ресторане «Бургер Кинг» на Невском проспекте, в помещение кафе вошла 15-летняя девочка, школьница вела себя странно. Она вызвала подозрение у сотрудников заведения, ребенку стало плохо.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшую в детскую больницу. По информации «Мойки78», врачи диагностировали школьнице отравление неизвестными психотропами. В тяжелом состоянии пациентку поместили в реанимацию. Личность несовершеннолетней устанавливают правоохранители.

До этого сообщалось, что шестиклассник попал в больницу, употребив снюс в школе. Два школьника на перемене перед четвертым уроком сходили в магазин и принесли оттуда снюс, который вместе употребили. После пятого урока один из друзей почувствовал недомогание.
Ребенка доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него отравление неизвестным веществом. Состояние шестиклассника оценили как крайне тяжелое.

Ранее младенец из Саратова отравился жидкостью для курения вейпа.

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