Тюменский губернатор прокомментировал уголовное дело в отношении своего заместителя

Тюменский губернатор Александр Моор объяснил, что его арестованный заместитель Вячеслав Вахрин сохранил свою должность на время правительственной внутренней проверки. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос 72.RU.

По словам губернатора, в отношении Вахрина ведутся следственные действия. В это же время правительство проводит собственную проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции.

«По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Соответственно, пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим», — пояснил он.

Моор уточнил, что в настоящее время Вахрин не исполняет свои должностные обязанности и не получает зарплату. Его работа и зарплата перераспределены между другими заместителями губернатора.

По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при покупке недвижимости в Тюмени. За полученные средства чиновник помог предпринимателю в вопросах развития его бизнеса в регионе. При этом замгубернатора воспользовался своим служебным положением.

8 июня Басманный суд Москвы арестовал Вахрина и Гоцыка до 6 августа. Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. 3 августа он признал вину по делу о получении взятки в размере 18,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Вахрин пытался скрыться от следствия.