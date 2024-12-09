Россиянина спасли в море у берегов Таиланда после неудачного заплыва

Россиянина спасли в море в 6 километрах от таиландского курортного города Паттайя после неудачной попытки доплыть до острова Лан (Ко Лан, Коралловый Остров) — до цели мужчина не доплыл километр. Об этом сообщил газете Bangkok Post 34-летний капитан Прачарат Сатсук, который спас мужчину.

На борту катера было 20 иностранных туристов. Когда капитан увидел человека за бортом, то он замедлил ход. По словам капитана, россиянин лежал в воде на спине — он был обессилен, на нем не было одежды. Капитан бросил пловцу спасательный круг, поднял его на борт и дал полотенце и питьевую воду, а затем доставил на берег. У пострадавшего на теле были раны, которые он, вероятно, получил во время заплыва.

«Хорошо, что течение не было сильным, его не отнесло слишком далеко. Но если бы ему не повезло, его могли бы порубить винты катеров», — сказал капитан.

Спасенный мужчина сообщил капитану, что решил устроить заплыв в сторону острова Лан вечером в субботу, но у него не хватило сил достичь цели.

Издание не раскрыло имя спасенного, но опубликовало его фотографию в воде со спасательным кругом, которую сделал капитан спасшего его катера. О российском гражданстве мужчины тоже сказал капитан, сам спасенный комментариев не давал.

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