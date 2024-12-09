Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД описали типичного российского наркоторговца

Генерал МВД Смуров составил портрет типичного российского наркоторговца

close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков занимаются россияне в возрасте от 18 до 39 лет. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

«Правоприменительная практика свидетельствует, что чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. Чаще всего местные жители, не имеющие постоянного источника дохода. Как правило, у них есть среднее общее или профессиональное образование», — описал Смуров портрет типичного наркоторговца.

Кроме того, в МВД отметили, что практически каждое второе преступление по статье 228.1 УК РФ совершают лица, уже привлекавшиеся к ответственности.

О том, как изменился наркобизнес в России и какие наркотики чаще всего изымают полицейские — читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что ярославские полицейские вместе с коллегами из главного управления наркоконтроля МВД России задержали 31-летнего мужчину, который оборудовал нарколабораторию в частном доме в деревне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами