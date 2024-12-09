В МВД описали типичного российского наркоторговца

Чаще всего незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков занимаются россияне в возрасте от 18 до 39 лет. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

«Правоприменительная практика свидетельствует, что чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. Чаще всего местные жители, не имеющие постоянного источника дохода. Как правило, у них есть среднее общее или профессиональное образование», — описал Смуров портрет типичного наркоторговца.

Кроме того, в МВД отметили, что практически каждое второе преступление по статье 228.1 УК РФ совершают лица, уже привлекавшиеся к ответственности.

О том, как изменился наркобизнес в России и какие наркотики чаще всего изымают полицейские — читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что ярославские полицейские вместе с коллегами из главного управления наркоконтроля МВД России задержали 31-летнего мужчину, который оборудовал нарколабораторию в частном доме в деревне.