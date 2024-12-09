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В России с начала года накрыли больше 200 нарколабораторий

Генерал МВД Смуров: за 2024 год в РФ пресекли деятельность 206 нарколабораторий

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Global Look Press

С начала 2024 года в России пресекли деятельность 206 нарколабораторий, сообщил в интервью «Газете.Ru» первый заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров.

«В текущем году органами внутренних дел пресечена деятельность 206 нарколабораторий, большинство из них были сконцентрированы в регионах с развитой транспортной и логистической инфраструктурой, а также вблизи региональных центров», — сказал он.

По словам генерала, всего за год полицейские зарегистрировали 837 фактов незаконного производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

«В России сохраняется тенденция расширения внутреннего наркопроизводства. По сравнению с прошлым годом на 10,1% увеличилось количество зарегистрированных фактов незаконного производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов — 837, и на 21,6% выросло число случаев незаконного оборота прекурсоров — 416», — рассказал генерал МВД.

О том, как изменился наркобизнес в России и кто такой типичный наркоторговец — читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области местный житель организовал производство запрещенных веществ в промышленных масштабах.

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