Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что будущая стратегия развития образования РФ на период до 2036 года включает в себя вопрос репетиторства — его планируют заменить бесплатными услугами. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми.

«Мы планируем заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) без необходимости привлечения платных специалистов», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что этот вопрос будет отражен в стратегии развития образования в стране.

4 ноября главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией. По ее мнению, вопросы, заданные в рамках ЕГЭ, часто не связаны со школьной программой. ЕГЭ по литературе и истории журналист назвала «рулеткой».

Ранее Зюганов рассказал о контузии и травме, которые нанес России ЕГЭ.