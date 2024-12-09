Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первоклассник упал с крыши школы

В Петропавловске-Камчатском шестилетний ученик первого класса упал с крыши школы

close
Haggardous50000/Shutterstock

Первоклассник упал с крыши школы в Петропавловске-Камчатском. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, в результате падения он получил рваную рану головы и ему пришлось накладывать швы.

Шестилетний мальчик залез на хозяйственное помещение во время прогулки на продленке. В этот момент учительница отвлеклась на других учащихся.

Ребенок вел себя неосторожно и упал с высоты. Позже в больнице у него диагностировали еще и перелом лучевой кости.

Учреждение уже оштрафовали на 50 тысяч рублей. Родителей это не устроило, они также взыскали компенсацию морального вреда — в 180 тысяч рублей.

Ранее шестиклассница выжила после падения с 13-го этажа в Петербурге. В результате ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у девочки множество травм, среди которых переломы позвоночника. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Также в октябре школьница разбилась в заброшенном здании в Петербурге.

Ранее российские врачи спасли школьника с пробитой головой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами