Первоклассник упал с крыши школы в Петропавловске-Камчатском. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, в результате падения он получил рваную рану головы и ему пришлось накладывать швы.

Шестилетний мальчик залез на хозяйственное помещение во время прогулки на продленке. В этот момент учительница отвлеклась на других учащихся.

Ребенок вел себя неосторожно и упал с высоты. Позже в больнице у него диагностировали еще и перелом лучевой кости.

Учреждение уже оштрафовали на 50 тысяч рублей. Родителей это не устроило, они также взыскали компенсацию морального вреда — в 180 тысяч рублей.

Ранее шестиклассница выжила после падения с 13-го этажа в Петербурге. В результате ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у девочки множество травм, среди которых переломы позвоночника. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Также в октябре школьница разбилась в заброшенном здании в Петербурге.

Ранее российские врачи спасли школьника с пробитой головой.