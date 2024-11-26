Шестиклассница выжила после падения с 13-го этажа в Петербурге

В Петербурге 12-летняя девочка осталась жива после падения с большой высоты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, шестиклассница выпала с балкона на 13 этаже здания. При каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В результате ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девочки множество травм, среди которых переломы позвоночника. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого жительница Москвы сломала позвоночник, когда во время ссоры со знакомым попыталась сбежать через окно. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу.

Ранее сосулька рухнула при уборке крыши и покалечила сотрудницу детской поликлиники.