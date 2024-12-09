Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач дала россиянам совет, как защититься от запоров

Врач Малышева призвала россиян регулярно пить воду, чтобы защититься от запоров

close
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе с офтальмологом Михаилом Коноваловым дали россиянам совет, защищающий от запоров. Свои рекомендации медики дали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Эксперты призвали россиян обратить внимание на животных, которые, в отличие от людей, пьют воду при любой выпавшей им возможности.

Люди же, подчеркнула Малышева, перестали это делать, хотя вода им намного доступнее, чем животным. Врач указала, что из-за недостаточного количества жидкости у людей могут появляться запоры.

Для того, чтобы запоров не было и кишечник нормально работал, следует выпивать в день приблизительно десять стаканов воды, призвала Малышева россиян.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что пожилым людям полезно включать в свой рацион питания ананас, потому что он поможет им укрепить иммунитет, улучшить работу кишечника и снизить давление.

Ранее врач рассказал, как отличить геморрой от рака кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами