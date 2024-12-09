Врач дала россиянам совет, как защититься от запоров

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе с офтальмологом Михаилом Коноваловым дали россиянам совет, защищающий от запоров. Свои рекомендации медики дали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Эксперты призвали россиян обратить внимание на животных, которые, в отличие от людей, пьют воду при любой выпавшей им возможности.

Люди же, подчеркнула Малышева, перестали это делать, хотя вода им намного доступнее, чем животным. Врач указала, что из-за недостаточного количества жидкости у людей могут появляться запоры.

Для того, чтобы запоров не было и кишечник нормально работал, следует выпивать в день приблизительно десять стаканов воды, призвала Малышева россиян.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что пожилым людям полезно включать в свой рацион питания ананас, потому что он поможет им укрепить иммунитет, улучшить работу кишечника и снизить давление.

Ранее врач рассказал, как отличить геморрой от рака кишечника.