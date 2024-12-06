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Врач рассказал, как отличить геморрой от рака кишечника

Врач Басанов: геморрой от рака кишечника можно отличить по трем признакам

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Симптомы рака и геморроя, особенно на ранних стадиях заболеваний, могут быть схожи. Тем не менее их можно отличить по крови, наличию зуда и жжения в области ануса и болям. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

«Кровь при геморрое обычно ярко-красная и появляется во время или сразу после дефекации. Часто возникает зуд и жжение в области ануса, которые могут сопровождаться болями, особенно при обострении», – рассказал Басанов.

При раке прямой кишки кровь в стуле может быть темной или смешанной с калом, а это говорит о том, что кровотечение внутреннее, отмечает доктор.

«Часто появляются непривычные до этого проявления – хронический запор или наоборот диарея. Часто это сопровождается необъяснимой потерей веса, общей слабостью и анемией. К тому же могут начаться боли и постоянный дискомфорт в животе», – дополнил список симптомов рака специалист.

Также заболевания по-разному диагностируются.

«Геморрой обычно диагностируется на основе осмотра и опроса пациента. Иногда врач проводит аноскопию или ректоскопию для подтверждения диагноза. Рак прямой кишки так не подтвердить. Он требует более глубокого обследования, в том числе колоноскопии с биопсией, а также таких методов визуализации, как компьютерная томография. При появлении симптомов, характерных для обоих заболеваний, важно обратиться к врачу, чтобы провести диагностику как можно раньше», – заключил врач.

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