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Эксперт объяснил, почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем

КРОС: 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем для удлинения праздников

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Evgeniia Primavera/Shutterstock/FOTODOM

Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, так как он был перенесен с полноценного рабочего дня 30 декабря. Это сделано для того, чтобы продлить новогодние праздники, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

По его словам, выходной был перенесен в соответствии с постановлением правительства. Дударев также уточнил, что 30 декабря не является предпраздничным рабочим днем, поэтому 28 декабря следует считать полноценным рабочим днем. В соответствии с постановлением правительства России, 31 декабря будет выходным днем, так как этот выходной перенесен с 7 января текущего года.

Однако, как отметил эксперт, каждая организация может самостоятельно определять продолжительность рабочего дня, учитывая свою текущую загрузку, как в формальном, так и в неформальном порядке.

8 декабря депутат от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что россияне, рабочие дни которых выпали на новогодние каникулы, должны получать оплату в двойном размере.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не получают никаких поощрений от работодателей на Новый год.

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