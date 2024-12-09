Эксперт объяснил, почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, так как он был перенесен с полноценного рабочего дня 30 декабря. Это сделано для того, чтобы продлить новогодние праздники, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

По его словам, выходной был перенесен в соответствии с постановлением правительства. Дударев также уточнил, что 30 декабря не является предпраздничным рабочим днем, поэтому 28 декабря следует считать полноценным рабочим днем. В соответствии с постановлением правительства России, 31 декабря будет выходным днем, так как этот выходной перенесен с 7 января текущего года.

Однако, как отметил эксперт, каждая организация может самостоятельно определять продолжительность рабочего дня, учитывая свою текущую загрузку, как в формальном, так и в неформальном порядке.

8 декабря депутат от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что россияне, рабочие дни которых выпали на новогодние каникулы, должны получать оплату в двойном размере.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не получают никаких поощрений от работодателей на Новый год.