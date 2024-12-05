В США женщина провалилась в 10-метровую воронку, пока искала кота, и пропала без вести, пишет Daily Star.

В городе Юнити в Пенсильвании началась масштабная спасательная операция после того, как 64-летняя Элизабет Поллард провалилась в гигантскую воронку над заброшенной шахтой, пытаясь найти своего пропавшего кота. Семья женщины подняла тревогу около часа ночи, когда она не вернулась домой.

Спасательные службы работали всю ночь, в операции участвовали десятки офицеров и пожарных. Полиция штата рассказала, что спустя 24 часа им так и не удалось найти Элизабет. Но был найден автомобиль американки, недалеко от которого и образовалась воронка.

Департамент охраны окружающей среды также сообщил, что их специалисты готовят заключение о причинах образования воронки, которая, по предварительным данным, могла возникнуть из-за исторической добычи полезных ископаемых на заброшенной шахте Маргерит, закрывшейся в 1952 году.

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