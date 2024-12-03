Пропавшую при странных обстоятельствах студентку нашли с переломами в больнице

Жительница Екатеринбурга после двухдневных поисков нашлась в больнице с переломами. Об этом сообщает Е1.

Девушка приехала из Сухого Лога в Екатеринбург, где жила в квартире бабушки и после учебы подрабатывала официанткой. В какой-то момент 17-летняя студентка пропала, в розыск ее объявила мать.

Спустя несколько дней девушку нашли в больнице с серьезными травмами. По словам самой пострадавшей, она по неосторожности упала с моста, но знакомые в это не верят и предполагают, что ее мог кто-то столкнуть.

«Сломаны тазовые кости, ушибы и синяки. Как будто ее избили», – поделился знакомый девушки.

Известно, что перед исчезновением россиянка сказала матери, что находится на работе, а в кафе заявила о намерении уволиться. Девушка также оставила телефон дома и куда-то ушла.

«Мы предполагаем, что на нее могли напасть и она просто боится признаться», – поделился знакомый.

В МВД уже обратили внимание на ситуацию. По словам сотрудников, в беседе с ними в больнице пострадавшая рассказала, что травмировалась и упала случайно.

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