Аналитик рассказала, как изменятся цены на электричество в 2025 году

В 2025 году цены на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6%. Об этом агентству «Прайм» сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Эксперт уточнила, что подобный прогноз дало Минэкономразвития РФ. Однако, по словам аналитика, рост тарифов начнется не с 1 января, а с 1 июля. При этом, согласно распоряжению правительства, темпы увеличения стоимости электроэнергии будут отличаться в зависимости от региона.

Так, наименьший рост тарифов ожидается в Амурской области (8,6%), республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%), отметила Чуркина. Сильнее всего электричество подорожает в Пермском крае (21,1%), Кемеровской области (19,8%), республике Северная Осетия – Алания (19,1%), добавила эксперт.

Аналитик уточнила, что в 2025 году цены на электричество в Москве и Санкт-Петербурге вырастут на 15 и 14,6% соответственно. В остальных регионах рост тарифов составит от 10 до 18%.

В октябре ФАС рассчитала тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год. Ведомство определило минимальные и максимальные значения для разных регионов России.

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