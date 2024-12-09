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Врач объяснила, как организм «бунтует» против переутомления

Терапевт Дубровина посоветовала в случае переутомления наладить режим дня

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Для предотвращения переутомления россиянам нужно наладить режим сна, сообщила «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, терапевт, педиатр клиники La Salute Татьяна Дубровина.

Она пояснила, что во время сна происходит восстановление организма, при котором нервная система отдыхает, клетки обновляются, а мозг «отфильтровывает» полученные за день сведения. При регулярном недосыпе у человека снижается иммунитет, возникает постоянная усталость, увеличивается раздражительность и растет риск депрессии и гипертонии.

Дубровина подчеркнула, что для улучшения самочувствия нужно спать достаточное количество часов, ложиться и вставать в одно и то же время в будни и выходные, потому что организм любит стабильность.

«Это поможет «установить» внутренние часы, а организм, понимая, что ему дадут достаточно времени на отдых, перестанет «бунтовать», — рассказала терапевт.

Она добавила, что значение имеют и комфортные условия для сна: удобная постель, температура в 18-20°C, отсутствие лишнего шума, мягкий свет и свежий воздух.

«Свет от экрана блокирует выработку гормона сна мелатонина... Также важно не есть за два-три часа до ночного отдыха», — отметила врач.

Она упомянула, что качество сна физически активных в течение дня людей выше, но занятия спортом противопоказаны непосредственно перед отходом ко сну. В качестве профилактики переутомления Дубровина также упомянула перерывы в работе, снижающие стресс продукты (овощи, орехи, рыбу, зеленый чай) и время на восстановление.

Ранее врач рассказала, как подобрать вес утяжеленного одеяла для крепкого сна.

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