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Россиянам раскрыли способы защититься от спуфинга со стороны мошенников

Киберэксперт Ульянов: от спуфинга можно защититься с помощью кибергигиены

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Depositphotos

Мошенники для обмана россиян начали активно использовать спуфинг – кибератаки, которые основаны на том, что они выдают себя за других людей. Защититься от преступников можно соблюдением основных правил информационной безопасности и кибергигиеной, объяснил руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов Общественной Службе Новостей.

К спуфингу относится большое количество разных схем обмана, в том числе применение дипфейков, которые позволяют создать голос и изображение знакомого жертве человека. Это доказывает, что в условиях высокотехнологичного общества полностью доверять можно только собеседнику, который находится в той же комнате во время общения, подчеркнул эксперт.

«Ни текстовый, ни даже голосовой трафик, которым мы обмениваемся в социальных сетях и мессенджерах, ни сообщения по электронной почте нельзя на 100% считать надежными», — пояснил он.

Следует оставаться бдительными и относиться с подозрением ко всем звонкам, в том числе видеосообщениям, использовать дополнительные методы проверки. К примеру, позвонить напрямую по телефону человеку, от которого приходят сообщения в мессенджере.

Важно помнить об опасности любых ссылок, даже тех, которые присылают близкие и друзья – их могли взломать мошенники, напомнил Ульянов. Отличить фишинговый сайт от настоящего не могут даже специалисты, поэтому основной способ не стать жертвой «спуфинга» – соблюдать кибергигиену, не оставлять о себе данные в сети, не переходить по ссылкам из сообщений и не выполнять никакие просьбы при отсутствии стопроцентной уверенности в их надежности, заключил эксперт.

Напомним, о кибератаках под названием спуфинг россиян на днях предупредили в МВД. Подчеркивается, что мошенники могут подменить номер и сайт, скопировав адрес и оформление, а также использовать ложную информацию о входящем вызове на смартфоне.

Ранее в Госдуме рассказали о способах защиты от кибератаки – спуфинг.

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