Житель Сургута пытался получить доплату к пенсии и лишился 2,3 млн рублей

Пенсионер из Сургута пытался получить доплату к пенсии, оформил в кредит два миллиона рублей и перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 65-летний местный житель. Мужчина рассказал, что с ним связалась девушка, представившаяся социальным работником. Неизвестная объяснила, что пожилому человеку положена доплата к пенсии в размере пяти тысяч рублей. Для ее получения необходимо назвать паспортные данные и перейти к следующему этапу оформления.

Мужчина посчитал это подозрительным, ничего называть не стал и сбросил звонок. Спустя 20 минут ему пришло сообщение, что ранее ему звонили мошенники, которые якобы уже оформили на него несколько кредитов. Аферисты убедили пенсионера в том, что ему необходимо самостоятельно исчерпать кредитный лимит, получить деньги и перевести их на «безопасный счет».

Россиянин взял несколько займов в банках на общую сумму 2,3 млн рублей и перевел их на указанные реквизиты, после этого мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Калуге запуганная мошенниками пенсионерка лишилась более 8 млн рублей.