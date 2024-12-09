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Московский зоопарк ищет лебедя из Южного Бутово для зимовки

Московский зоопарк согласился разместить на зимовку застрявшего на пруду лебедя

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Телеграм-канал «Южное Бутово»

Московский зоопарк готов организовать транспортировку и размещение на зимовку лебедя, который месяц сидел на замерзающем пруду в районе Южное Бутово в Москве. Об этом написала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Наша команда провела проверку на трех прудах в Южном Бутово, включая Черневский пруд. Большая часть водоемов уже покрыта льдом, и рыбаки активно занимаются своим делом. Лишь на двух прудах остались небольшие полыньи, где были замечены только утки. Лебедь не был обнаружен», — написала Акулова.

Гендиректор столичного зоосада призвала активных жителей района и всех неравнодушных людей сообщить Московскому зоопарку, если удастся обнаружить лебедя. Организация готова осуществить транспортировку птицы в зоосад с последующей зимовкой.

5 декабря в столичном районе Южном Бутово местные жители обнаружили одинокого лебедя на Черневском пруду. Видео с дрейфующей по замерзающему водоему птицей опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». Неравнодушные жители пытались накормить птицу морковью, но лебедь не притрагивался к еде.

Ранее в США спасли койота, застрявшего головой в пластиковой банке.

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