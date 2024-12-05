В Южном Бутово пытаются спасти лебедя, который живет один на замерзающем пруду

В Южном Бутово местные жители пытаются спасти лебедя на Черневском пруду, который почти месяц живет один. Видео с дрейфующей по замерзающему водоему птицей опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители рассказали, что птица уже около трех недель находится одна на пруду. Они беспокоятся, что лебедь поможет не выжить от холода, и звонят в МЧС, но по их словам, на помощь никто не спешит. Сейчас неравнодушные жители пытаются накормить птицу морковью, но лебедь не притрагивается к еде.

До этого в Англии слепую утку, над которой издевались сородичи, взяла под опеку неравнодушная пара. Благотворительная организация по защите животных сообщила о спасении слепой утки по кличке Джеральдина, которая страдала от постоянных нападений со стороны сородичей. По словам специалистов, у птицы были признаки катаракты и ухудшения состояния, что заметили местные жители, кормившие ее на пруду.

«Недавно ко мне позвонила женщина, обеспокоенная состоянием утки. Она сообщила, что птица начала слепнуть и выглядела неухоженной», — рассказала директор организации.

Сразу же после прибытия Джеральдины в приют двое волонтеров, известные своей любовью к нуждающимся в помощи животным, решили взять ее под свою опеку.

Ранее в США спасли койота, застрявшего головой в пластиковой банке.