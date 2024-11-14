В США спасли койота, застрявшего головой в пластиковой банке

В США спасли койота, голова которого застряла в пластиковой банке, пишет UPI.

В Иллинойсе койот, который более недели ходил с застрявшей на голове пластиковой банкой, был спасен неравнодушными горожанами и сейчас проходит реабилитацию в центре спасения диких животных Flint Creek в Баррингтоне.

Согласно данным центра, попавшего в ловушку койта и раньше видели в городе, но он избегал контактов с людьми, пока жительница по имени Присцилла не обнаружила его на своей территории в воскресенье.

Два соседа американки, Майкл и Дэйв, смогли снять посторонний предмет с головы животного до приезда спасателей, однако Присцилла оставалась обеспокоенной состоянием койота, который не проявлял активности.

Койот был успешно перевезен в ветеринарную клинику, где ему провели процедуры по устранению обезвоживания организма.

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