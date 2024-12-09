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Небоскребы премиум-жилья стали редкостью в России

Небоскребы перестали быть символами роскоши и статуса в России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Небоскребы премиум-класса — уже редкость для столичного рынка высокобюджетной недвижимости, а тенденция к строительству небоскребов в премиальном сегменте постепенно уходит в прошлое. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики Группы Родина.

Эффект новизны, который они вызывали в 2010-е годы, уже не так ярко ощущается. На сегодняшний день такие здания перестали быть символами статуса и роскоши. В результате, их доля в текущем предложении на рынке довольно невелика. Характер спроса задает долгосрочный тренд на умеренную высотность (в среднем от 10 до 25 этажей) и запрос на большую приватность.

Эксперты провели анализ предложения в премиальном сегменте московского рынка недвижимости. В настоящее время в продаже находится 54 проекта.
Небоскребы от 26 до 77 этажей составляют 14 премиальных проектов, что составляет около 30% рынка.

Большинство застройщиков уже сегодня ориентируются на проекты с умеренной этажностью от 10 до 26 этажей, сегмент включает 27 проектов, занимая 50% рынка. Однако лишь в девяти проектах на рынке можно найти свободное предложение на уровне 21-26 этажей.

Девелоперским мейнстримом в премиум-классе может считаться высотность в пределах от 11 до 19 этажей, она характерна для 18 адресов.

Мало- и среднеэтажные новостройки (с максимальной высотой до 10 этажей) составляют примерно такое же количество, как и небоскребы, — 13 объектов, что соответствует 20% доли премиального рынка Москвы. В четырех случаях высота ограничивается тремя-пятью этажами.

Обычно на рынке представлено очень мало квартир, находящихся на самых высоких этажах. В 21 проекте осталось по одному такому предложению. В аналогичном количестве адресов можно найти от двух до пяти лотов данного типа. У 11 новостроек на верхнем этаже доступно от шести до девяти квартир.

Эксперты указывают на отсутствие прямой зависимости между высотностью и ценой премиальных лотов. Самое дорогое жилье на уровне 50-го этажа и выше продается за 1,1 млрд рублей. За отметку в 1 млрд рублей выходят бюджеты квартир и апартаментов на 8, 13 и 14-м этажах. В то же время жилье на этажах с 7-го по 26-й может стоить менее 100 миллионов рублей. В диапазоне 30-х этажей максимальная цена составляет 108,98 миллиона рублей, а в 40-х этажах – 150,22 миллиона рублей. Встречаются предложения в пределах 450-485 миллионов рублей на 3-5, 11, 17, 22 и 24-м этажах.

«Эра небоскребов в премиальном сегменте далека от завершения, но их значение для рынка явно переоценено, – полагает совладелец и сооснователь Группы Родина Владимир Щекин. — Основным достоинством высотных зданий являются их панорамные виды, но у этого есть определенные ограничения и минусы: сложности с проветриванием помещений, большая зависимость от корректной работы лифтов, кроме того, городской смог часто затмевает даже самые захватывающие пейзажи. Также лишь 20-30% покупателей предпочли бы жить выше 15-го этажа, а для объектов с этажностью 35 и выше интерес со стороны покупателей составляет всего 4-6%. В таких условиях наиболее подходящей высотой жилого здания считается диапазон от 20 до 25 этажей. Если девелопер найдет живописную локацию, где сложилась мало- и среднеэтажная застройка, такая этажность может предоставить жильцам великолепные панорамные виды».

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