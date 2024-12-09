Менее чем у трети россиян в 2024 году карьера сложилась лучше, чем в 2023-м

Россияне подвели итоги уходящего года: как выяснили аналитики hh.ru, для 27% жителей страны 2024 год с точки зрения карьеры прошел лучше, чем 2023-й, еще для 28% — хуже. Об этом говорят результаты опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

23% не заметили очевидных изменений, а еще 22% затруднились ответить на вопрос.

Наиболее часто позитивную оценку дают работники в возрасте 18-24 лет — 37% из них считают, что уходящий год оказался более успешным, чем предыдущий. Однако, чем старше респонденты, тем менее они склонны к такой позиции — соответствующий ответ дали 29% респондентов в возрасте 25-34 лет, 26% — в возрасте 35-44 лет, а также всего 17% тех, кому от 45 до 54 лет и лишь 15% тех, кто старше 55 лет. В то же время негативную оценку наиболее часто дают россияне в возрасте 45-54 лет (32% из них считают, что в плане развития карьеры год проходит хуже) и 25-34 лет (31%).

Как показал опрос, с точки зрения карьеры и трудоустройства 2024 год лучше всего сложился для жителей Калужской области (у 44% год проходит лучше предыдущего), Приморского края (39%) и Краснодарского края (36%). Доля тех, кто негативно оценивает 2024 год, наиболее высока в Саратовской (43%), Владимирской (39%) и Кемеровской (38%) областях.

В профессиональном разрезе высокую оценку карьерным итогам года чаще всего дают представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (38%), «Маркетинг, реклама, PR» (37%), а также «Информационные технологии» и «Высший и средний менеджмент» по (36%). Доля тех, для кого этот год на работе сложился хуже предыдущего, максимальна в сферах «Безопасность» (39%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Закупки» (по 33%).

Рассуждая о влиянии ключевых событий 2024 года на карьеру и/или поиск новой работы, 5% называют его позитивным, 35% — негативным, 41% — нейтральным (19% затруднились ответить).

Отношение к внешним событиям во многом зависит от профессии респондентов. Так, среди высшего и среднего менеджмента сразу 58% отмечают негативное влияние и лишь 6% — позитивное. Также к негативной оценке склонны больше половины маркетологов (51%), только 3% из них считают, что события 2024 года оказали благоприятное влияние на их карьеру. Чаще всех остальных о позитивной роли внешних событий говорили представители сфер «Домашний персонал» (13%), а также «Безопасность» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 10%).

Показательно, что доля тех, кто ощущает негативное влияние внешнего фона на свой профессиональный рост и развитие, год от года снижается: в 2022 году отрицательное воздействие внешних событий отметили 68% опрошенных, в 2023 году — 46%, в 2024 году — 35%.

Ранее россиянам дали советы, как справиться с карьерным выгоранием в конце года.