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На Солнце зафиксировали две сильнейшие вспышки за день

ТАСС: на Солнце произошли две вспышки высшего класса X

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Depositphotos

На Солнце произошли две сильнейшие вспышки за день. Об этом сообщили ТАСС в центре мониторинга солнечной активности.

«8 декабря в 12:06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2», — говорится в сообщении.

Вспышки принято разделять на пять классов: A, B, C, M и X. В этой системе вспышка А 0.0 является самой слабой.

Подобные вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Некоторые жители планеты физически ощущают период магнитных бурь. У метеозависимых людей учащается сердцебиение, возникают головные боли, скачки давления, организм в целом подвергается стрессу.

Недавно врач-терапевт Зарема Тен рассказала, от каких продуктов стоит отказаться в период магнитных бурь. В первую очередь, речь идет о жирной пище, а также об алкоголе.

Ранее собаководам рассказали, как на питомцев влияют магнитные бури.

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