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Потерявшие дома жители Белгородской области получили по 150 тысяч рублей

Гладков: 2200 потерявших дома белгородцев получили выплаты в 150 тысяч рублей

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Более двух тысяч жителей Белгородской области, потерявшие дома в результате обстрелов со стороны Украины, получили выплаты в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.

«Две тысячи двести двадцать девять человек — жителей Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского районов и городских округов получили выплату в 150 тыс. рублей», — сказал он.

Соответствующая работа продолжится на следующей неделе. Гладков добавил, что получит подробный отчет от профильных министров о планах и фактах перечислений средств.

В ноябре правительство РФ выделило около одного миллиарда рублей на выплаты пострадавшим жителям Белгородской области.

20 ноября Гладков сообщал, что Белгородская область получила более 40 млрд рублей на возмещение ущерба от атак со стороны Украины с начала военной операции.

Ранее более 50 тысяч человек вернулись домой в Курской области.

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