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Конфискацию активов могут распространить на родственников коррупционеров

«Известия»: в России захотели лишать активов родственников коррупционеров

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Shutterstock

Конфискацию за коррупционные преступления могут распространить на все имущество (а не только на незаконно нажитое) виновника и его наследников первой очереди — совершеннолетних детей и родителей. Как пишет газета «Известия», такие поправки в УК РФ готовятся в Государственной думе.

Инициатива разрабатывается из-за поручения президента усилить борьбу с коррупцией и ее предупреждение. В этом контексте особое внимание уделяется внедрению новых, более эффективных методов.

В последние годы информационное пространство активно заполняется новостями о громких антикоррупционных делах с участием чиновников на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Среди недавних крупных расследований можно отметить случаи злоупотреблений в министерстве обороны и дело экс-руководителя департамента культуры правительства Москвы.

Автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, подчеркивает, что необходимо сосредоточиться на совершенствовании уголовно-правового института конфискации, чтобы обеспечить его систематическое применение к правонарушителям. В настоящее время эта мера применяется довольно редко.

Например, в 2019 году конфискация была назначена только для 3,6% осужденных за коррупцию, а в 2020 году — для 4,1% (291 человек). За преступление, связанное с получением взятки (статья 290 УК РФ), в 2021 году суды применили конфискацию лишь в одном из десяти случаев — всего для 96 из 891 осужденного.

Также в пояснительной записке отмечается, что в действующем законодательстве и практике имеются пробелы, которые препятствуют эффективному применению конфискации как механизма борьбы с злоупотреблениями. На сегодняшний день суды в основном назначают конфискацию только в отношении имущества и ценностей, которые служат вещественными доказательствами в процессе следствия.

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов заявил, что подобные ужесточения действительно работает «как минимум в смысле общей превенции, то есть устрашения лиц, намеренных совершить преступление, суровыми санкциями за наказуемое деяние».

Ранее власти Якутска пригрозили колонией жителям, которые жалуются на коррупцию.

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