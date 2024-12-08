В правительственном квартале Дамаска слышна перестрелка

В правительственном квартале сирийского Дамаска услышали интенсивную перестрелку. Об этом сообщили очевидцы РИА Новости.

Источник агентства пояснил, что звуки стрельбы слышали в районе Абу-Руммане и Маззе. Однако где конкретно находятся террористы, пока нет понимания, признал он.

Проправительственная радиостанция Sham FM также сообщала, что в столице слышны звуки взрывов. Незадолго до этого стало известно, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.

Телеканал Al Hadath сообщал, что боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском. По данным СМИ, террористы достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру государственного телевидения Сирии.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Телеканал Al Mayadeen передавал, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс. По данным газеты The Wall Street Journal, 7 декабря, потеря Хомса лишит правительство Сирии доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к президенту Сирии Башару Асаду алавитское меньшинство.

Ранее подразделения армии Сирии покинули центр Дамаска.