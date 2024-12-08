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После нападение «людей в черном» на журналистов в Грузии завели дело

МВД Грузии возбудило дело по факту нападения на российских журналистов в Тбилиси

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Irakli Gedenidze/Reuters

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели». Об этом сообщает RT.

«Десятки неизвестных мужчин в черных капюшонах и балаклавах, с дубинками передвигались по улицам <…> и избивали людей», — говорится в сообщении.

В публикации обратили внимание, что уже известно как минимум о десяти пострадавших. В их числе: журналисты, активисты и случайные прохожие.

Злоумышленников сняла камера видеонаблюдения. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе осудил нападения и заявил, что будет инициировать запрет на ношение масок на улице. Он назвал эти атаки возможной провокацией со стороны тех, кому нужен хаос.

Накануне стало известно, что совершено нападение на съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели». На опубликованных кадрах видно, как одетые в черное нападавшие подбежали к журналистке «ТВ Пирвели» Маке Чихладзе, повалили ее на землю.

Ранее в Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова.

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