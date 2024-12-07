Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси неизвестные избили съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала

В Тбилиси на митинге неизвестные напали на съемочную группу «ТВ Пирвели»

close
Irakli Gedenidze/Reuters

Неизвестные напали на съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тележурналистов.

На опубликованных кадрах видно, как одетые в черное нападавшие подбежали к журналистке «ТВ Пирвели» Маке Чихладзе, повалили ее на землю. Затем злоумышленники стали избивать оператора телеканала. Это произошло на очередном антиправительственном митинге на улице Бесики, которая пересекает проспект Руставели, где расположено здание парламента республики.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани призвал правоохранителей к незамедлительной реакции на инцидент. Специальная следственная служба уже начала расследование по статье УК Грузии о незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности.

В субботу, 7 декабря, стало известно, что в Тбилиси по уголовным делам в связи с групповым насилием в ходе протестов задержали 28 человек.

Ранее в Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами