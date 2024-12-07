В Тбилиси неизвестные избили съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала

Неизвестные напали на съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тележурналистов.

На опубликованных кадрах видно, как одетые в черное нападавшие подбежали к журналистке «ТВ Пирвели» Маке Чихладзе, повалили ее на землю. Затем злоумышленники стали избивать оператора телеканала. Это произошло на очередном антиправительственном митинге на улице Бесики, которая пересекает проспект Руставели, где расположено здание парламента республики.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани призвал правоохранителей к незамедлительной реакции на инцидент. Специальная следственная служба уже начала расследование по статье УК Грузии о незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности.

В субботу, 7 декабря, стало известно, что в Тбилиси по уголовным делам в связи с групповым насилием в ходе протестов задержали 28 человек.

Ранее в Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова.