Россияне назвали слово года в области карьеры

Треть — 30% — опрошенных россиян признали «обучение» словом года в карьере. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте — «переработка», набравшая 22%. Третье место занимает «токсичность» с 18%, что свидетельствует о том, что рабочая атмосфера и межличностные отношения остаются под угрозой негативных факторов.

Еще респонденты отметили такие слова, как «выгорание» (12%) и «навыки» (10%). В то же время «подработка» (9%) и «успех» (6%) показывают, что люди ищут дополнительные источники дохода и стремятся к достижениям в своей карьере.

Интересно, что такие термины, как «удаленка», «достижение», «повышение» и «руководство», все еще остаются в поле зрения, но их доля значительно меньше — всего 6%, 6%, 5% и 5% соответственно. Среди других популярных слов: «конкуренция» (4%), «скуф, соскуфиться» (2%), «вайб» (1%) и «муд» (1%).

Ранее россияне рассказали, как часто обращаются к начальству на «ты».