В Чите детям запретили наряжаться на новогодние утренники в зарубежных персонажей

Костюмы зарубежных персонажей для новогодних утренников объявили нежелательными в Чите, сообщает «Чита.Ру».

Информация об этом появилась в школьных чатах, впоследствии ее подтвердили в местном комитете образования.

«Если дети планируют прийти на школьный утренник в костюме, то можно только в костюме персонажей из русских сказок, мультфильмов и так далее. Человек-паук, Зорро и прочие зарубежные герои запрещены», — говорилось в сообщении.

Позже пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев уточнил, что предложения носят лишь рекомендательный характер, и для праздничного мероприятия лучше выбрать более традиционные костюмы из-за выбранной тематики праздника.

«В этом году тематика новогодних праздников — «Новый год — традиций хоровод». В этой тематике готовятся сюжеты праздничных программ. Запретов на какие-либо новогодние костюмы детям нет, вместе с тем, исходя из основного сюжета, более уместными будут традиционные детские новогодние костюмы», — отметил он.

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