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Блогер попала в больницу из-за незнакомца со шприцем, напавшего на нее в метро

Неизвестный попытался уколоть шприцем москвичку в петербургском метро

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Спустившуюся в петербургское метро москвичку попытались уколоть шприцем с неизвестной жидкостью. Об этом пострадавшая рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 24-летней блогерши, незнакомец приблизился к ней вплотную на станции «Маяковская», когда она поднималась на эскалаторе. В этот момент девушка ощутила укол и поняла, что «произошло что-то неадекватное». После этого у нее случилась паническая атака. Мужчина со шприцем стал извиняться, но продолжил ее преследовать, поэтому пострадавшая отправилась в ближайший ТЦ, где ей пришлось спрятаться в одном из магазинов.

Девушка объяснила, что укола как такового не было, но она все же обнаружила на одежде подозрительную жидкость и написала заявление. Кроме того, москвичка обратилась в больницу, чтобы на всякий случай сдать анализы. Она уверена, что злоумышленник выбрал ее из-за яркой внешности.

«Если вы яркие, красивые, а я шла с красивым макияжем, в белой шубе и очень сильно выделялась в метро, то, наверное, нужно где-то делать на это скидку и понимать, что лучше не привлекать внимание к себе настолько сильно, если вы идете в место, где очень много подобного типа людей», — предостерегла она подписчиц.

В пресс-службе петербургского метрополитена уточнили, что инцидент произошел 2 декабря, полиция начала проверку.

Ранее гостья столицы избила москвичку, которая попросила освободить проход в вагоне метро.

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