В Подмосковье мужчина пытался сжечь свой дом и устроил перестрелку с полицией

Житель Подмосковья поджег свой дом и устроил перестрелку с полицией, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел сегодня днем в коттеджном поселке «Шелест» в районе деревни Минаево. Соседи мужчины вызвали на место экстренные службы после того, как увидели, что мужчина устроил пожар на своем участке. Но хозяин горящей постройки не дал пожарным начать тушение и стал кидаться на них с топором.

Когда к коттеджу подъехали полицейские, пьяный мужчина открыл в их сторону огонь. По предварительным данным, он стал стрелять в правоохранителей из травматического пистолета, а затем кинул топор в участкового, но не попал.

В итоге хулигана все же удалось обезвредить и задержать. По данным источника, он уже имеет судимость. Мотивы его поступка остаются неизвестными.

Ранее пенсионер из Дагестана открыл стрельбу по односельчанам, которые ловили рыбу в его пруду.