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Сотрудник «Почты России» почти год выдавал 83-летнему мужчине пенсию сувенирными купюрами

В Дагестане 83-летний мужчина месяцами получал вместо пенсии сувенирные банкноты

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Depositphotos

Почтальона из Дагестана уличили в том, что он несколько месяцев выдавал мужчине пенсию сувенирными купюрами, сообщает «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, от мошенничества пострадал 83-летний житель села Лологонитль Ахвахского района республики. С января этого года по октябрь 48-летний сотрудник местного отделения «Почты России» выдавал мужчине пенсию фейковыми купюрами.

За десять месяцев пенсионер получил 58 сувенирных пятитысячных банкнот и недосчитался 290 тыс. рублей. Почему афера вскрылась только сейчас, не сообщается.

Подозреваемого проверяет полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге пенсионерка обменяла 2 млн рублей на билеты банка приколов.

Ранее житель Коми получил срок за кражу билетов «банка приколов» из сельского ларька.

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