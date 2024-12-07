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Фанатов группы «Перемотка» не пустили на концерт в Екатеринбурге из-за рейда полиции

Фанаты больше часа ждали на морозе, чтобы попасть на концерт уральской группы

В Екатеринбурге сотни фанатов группы «Перемотка» не попали на концерт из-за полицейского рейда. Об этом пишет Ura.ru.

Как рассказали фанаты в соцсетях, полицейские решили провести рейд в клубе «Фабрика» в момент выступления музыкантов, но площадка была к нему не готова. Из-за этого екатеринбуржцы больше часа ждали на морозе, а когда их все же пустили внутрь, концерт уже подошел к концу.

«Это худший концерт на моей памяти. Отстояли очередь в полтора часа, послушали три песни и концерт кончился. Буду подавать жалобу», — сообщил один из фанатов уральской группы.

Артисты извинились перед теми, кто пострадал от действий силовиков. По их словам, правоохранители обязали закончить выступление к 22:00, поэтому они не могли увеличить длительность концерта. Музыканты пообещали компенсировать фанатам стоимость билетов.

Ранее посетителей столичного клуба Arma арестовали после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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