Юноша спрятался в туалете кафе и после его закрытия сам приготовил себе ужин

В Польше гость спрятался в туалете кафе, украл наличные и приготовил себе ужин. Он попал на камеру видеонаблюдения, запись с которой публикует Booр.

Инцидент произошел в одном из заведений Тчева. Когда все ушли, 21-летний юноша украл из кассы кафе 5 тыс. злотых (около 123 тыс. руб.) и забрал чей-то телефон. Затем проголодавшийся вор включил фритюрницу, приготовил еду, попробовал соусы, взял напиток и вернулся в туалет, где спокойно доел блюдо, а утром, когда шашлычная вновь открылась, ушел незамеченным.

Молодого человека задержали в тот же день после того, как работники заведения заметили исчезновение денег, просмотрели камеры видеонаблюдения и обратились в полицию. Также выяснилось, что он причастен к краже со взломом, произошедшей на днях. Тогда мужчина разбил окно в другом заведении и украл 1,5 тыс. злотых, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мужчина украл деньги ради наркотиков и оставил на месте преступления записку с извинениями.